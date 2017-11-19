سيقد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، غدا الإثنين، ندوة صحفية للإعلان عن الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني رجال.

وكشفت مصادر “النهار أون لاين” عن إحتمال عودة الناخب الوطني السابق رضا زغيلي، لتولي هذا المنصب بحكم خبرته

وسيتم غدا تنصيب الطاقم الفني الجديد للخضر، قصد مباشرة التحضيرات تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2018، المقررة بالغابون شهر جانفي.

تأتي هذه الخطوة بعد تراجع الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن التعاقد مع المدرب الكورواتي سعد حسن أفنديتش.

وسيتم عقد هذه الندوة الصحفية بمقر الإتحادية الجزائرية لكرة اليد بدرارية، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءا.