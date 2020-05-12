لعبان يلتقي وزير الشباب والرياضة وهذا ما دار بينهما

استُقبِل السيد حبيب لعبان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد من طرف السيد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بمكتبه.

وكان هذا الإجتماع للحديث حول واقع ورهانات الكرة الصغيرة في الجزائر.

واستغل لعبان هذه الفرصة قصد طرح سيرورة برنامج عمله المتضمن للمخططات القصيرة والبعيدة المدى، والتي تتعلق أساسا بالاستحقاقات الدولية القادمة لمختلف المنتخبات الوطنية ولا سيما المنتخب الأول رجال الذي تنتظره نهائيات كأس العالم لكرة اليد بمصر ودورة تأهيلية للألعاب الأولمبية بألمانيا.

وقدم الوزير وعدا بمنح الدعم من أجل ضمان تحضير جيد لهاته المنافسات العالمية، وتشريف الألوان الوطنية.

اما بالنسبة عن منافسات البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، والتي تعرف توقفا بسبب جائحة كورونا كوفيد19، فيبقى الأمر مرهونا بالوضع الصحي للبلاد والقرارات التي تتخذها السلطات المخولة لذلك.