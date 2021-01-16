لعبان يُدافع عن نُقطة ضعف الخضر أمام المغرب

دافع حبيب لعبان، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد، عن الحارس عبد الله مني، رغم الآداء الضعيف الذي قدمه خلال الداربي أمام المغرب.

وتحدث لعبان للإذاعة الجزائرية قائلا :”بن مني حارس جيد، ورُبما لم يكن في يومه خلال المواجهة أمام المغرب”.

ليُردف :”بن مني يمتلك إمكانيات لا بأس بها، وسبق له وأن أظهرها خلال دورة وارسو التي سبقت المونديال الحالي”.

وختم :”على كل حال، نحمد الله على التشكيلة عادت بقوة، أمام المغرب، وفرضت منطقها في نهاية المطاف”.

يُشار بأن مُحاربي الصحراء، سيلعبون سهرة اليوم ثاني مُبارياتهم في كأس العالم، والتي ستكون أمام آيسلندا.