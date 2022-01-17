لعبدي: “نرفض أن يدير الحكم جوشوا مباراتنا أمام كوت ديفوار”

في ضربة استبقاية، أكد المناجير العام للمنتخب الوطني، أمين لعبدي، رفضهم الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، إدارة مواجهة الخضر، وكوت ديفوار.

وصرح لعبدي، لموفد “النهار” في الكاميرون: “سمعنا اسناد إدارة مباراتنا المقبلة أمام كوت ديفوار للحكم البوتسواني جوشوا بوندو”.

كما أضاف: “هذا الحكم كان وراء المهزلة التي عشناها في المواجهة التي جمعتنا بالمنتخب البوركينابي، والتي جرت بالمغرب”.

وأوضح: “لقد تغاضى في تلك المواجهة عن بطاقة حمراء، كما حرم محرز من ضربة جزاء شرعية، وهو معروف بتلاعباته”.

وتابع أمين لعبدي: “في حال تم تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، سنراسل الكاف، لإعلامها برفضنا لهذا الحكم”.