لعبدي: “نركز على الداربي المغاربي وسنتحدث لاحقا على المنتخب الأول”

رفض المناجير العام للمنتخب الوطني أمين لعبدي الحديث عن تربص المنتخب الأول الذي ستحتضنه مدينة الدوحة القطرية نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وقال لعبدي أن التركيز منصب حاليا على مباراة الداربي المغاربي المزمع إجرائه يوم السبت المقبل أمام أسود الأطلس قائلا:

“لا يمكنني الإجابة الحديث عن المنتخب الأول حاليا، لأننا مركزين على مباراة الداربي المغاربي بالنظر إلى الحساسية بين المنتخبين، أما التحضيرات للفريق الأول سيكون لها وقتها “.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb