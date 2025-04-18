لعبني :”أعرف مضوي جيدا وهو قادر على إهداء السياسي أول لقب إفريقي”

أبدى المحضّر البدني السابق لشباب قسنطينة، والمدرب الحالي لفريق أف سي مونتوا الفرنسي، عادل لعبني تفاؤله الكبير بتأهل “السياسي” إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال عادل لعبني في تصريح لـ “النهار اونلاين”، اليوم الجمعة، إنه يثق كثيرا في إمكانيات المدرب خير الدين مضوي لقيادة الفريق نحو الفوز ذهابا وإيابا على نهضة بركان: “أعرف مضوي جيدا، عملت معه لسنوات، خاصة في وفاق سطيف حيث توجنا بلقب البطولة 2في موسم 2015-2016 ووصلنا إلى نهائي كأس الجزائر، لكننا خسرنا أمام شباب بلوزداد، كما عملت أيضاً في مولودية بجاية”.

وتحدث لعبني، عن مميزات المدرب خير الدين مضوي: “إنه مدرب يملك شخصية رزينة، ويعطي حرية كبيرة للاعبين. فهو لا يضغط عليهم، بينما يطبق اللاعبون تعليماته بشكل جيد، كما أنه يعرف كيف يقلب الموازين في الشوط الثاني من المباريات”.

كما أردف لعبني: “أعرف جيدا فريق شباب قسنطينة الذي عملت فيه موسم 2011-2012 رفقة المدرب روجي لومير. ورفقة غارزيتو في موسم 2014-2015. عملت أيضاً مع عمراني وحمدي 2020-2021. لهذا أستطيع القول إنني اعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق الذي يملك كل المقومات للذهاب بعيدا في المنافسة، إدارة قوية وقائد بمعنى الكلمة هو إبراهيم ديب”.

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