لعبو على اليسار يا بلماضي !

يبدو أن تألق اللاعب الجزائري رياض محرز في منصبه الجديد مع فريق مانشستر سيتي خلال مباراة السوبر الإنجليزي أمام تشيلسي قد تقدم حلولا إضافيا للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي.

وأشرك الفيلسوف الإسباني نجمه الجزائري كجناح أيمن في الشوط الأول من المباراة، ليتم تحويله إلى جناح أيسر وهو المنصب الذي تألق فيه إبن مدينة تلمسان.

ويشارك رياض محرز في منصب جناح أيمن منذ فترة المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف، إلا أنه فشل في كل المباريات التي شارك فيها في هذا المنصب مع المنتخب الوطني.

وسبق للمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش وأن أشرك رياض محرز كجناح أيسر في العديد من اللقاءات التي أشرف فيها على العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وستشكل عودة اللاعب سفيان فغولي ، ويوسف عطال للمنتخب الوطني حلولا إضافية للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي على الرواق الأيمن من أجل إعادة بناء طريقة لعب جديدة للخضر.