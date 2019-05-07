لعبيدي تذكر حنون.. أين وعدك بالمثول أمام قاضي التحقيق بعد رفع الحصانة

طالبت نادية العبيدي وزيرة الثقافة السابقة، النائب عن ولاية الجزائر من زعيمة حزب العمال بالوفاء بوعدها الذي قطعته منذ 4 سنوات .

وقالت لعبيدي في بيان لها ، أنه بتاريخ 7 ماي 2015، تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي محمد.

شرعت المحكمة في الإجراءات اذ تم استدعائي في جويلية 2015 لتأكيد شكواي، واستدعيت لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016 الا انها لم تمتثل.

على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي امام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض.

لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية، اليوم وبعد ان استقالت من البرلمان، لم تعد هناك أية عقبة لكي تأخذ القضية مجراها.

لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من قاضي التحقيق المكلف بالقضية حتى يتم السير في الإجراءات الى نهايتها.

اليوم، مرت أربعة سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى، كان الانتظار طويلا. أنا متأكدة من أن قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على ان تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير. أنا أثق في عدالة بلدي.