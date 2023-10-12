لعجاج:”أدعو الإتحادات الرياضية لإجراء تربصاتها بقسنطينة”

دعا مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، لحسن لعجاج، الإتحادات والفيديراليات الرياضية الوطنية، لإجراء تربصاتها بالولاية، نظرا لجودة المنشآت الموجودة.

وصرح لعجاج لموفد موقع النهار بقسنطينة، اليوم الخميس:”المنتخب الوطني أجرى تربصه الأخير هنا بقسنطينة وإكتشف المنشآت المتواجده هنا”.

وأضاف المتحدث:”القطب الرياضي للشهيد محمد حملاوي يحتوي على ملعب كرة قدم وملعبين ملحقين،

وتم إستلام القطب الرياضي عبد الحميد دعماش الذي يحتوي على فندق ومخيم للشباب وقاعة متعددة الرياضات ومسبح وملعب لكرة القدم بالإضافة لمضمار ألعاب القوى وميادين التنس”.

وأوضح ذات المتحدث:”كل هذه المنشآت وضعناها تحت تصرف المنتخب الوطني، وهناك فيدراليات وإتحاديات رياضية تواصلت مع ولاية قسنطينة لإجراء تربصات بالولاية على غرار إتحادية الدرجات”.

وأكد مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة:”كل الظروف المريحة لإجراء التربصات وأدعو كل الإتحادات الرياضية الأخرى ورياضيو النخبة للمجيئ لقسنطينة لإقامة تربصاتها التحضيرية”.