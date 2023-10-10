لعجاج:”ضبطنا كل الأمور و مرحبا بالمنتخب الوطني”

كشف مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، عن جاهزية الولاية لإحتضان مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره من الرأس الأخضر.

في المواجهة الودية التي سيحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم الخميس بداية من الساعة 20.00 مساء.

وصرح مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، لعجاج لحسن، اليوم الثلاثاء، لموقع النهار أونلاين:”قرار الناخب الوطني بالعودة للإستقبال بقسنطينة هو دليل على أنه هناك عمل تقوم به ولاية قسنطينة بإشراف من الوالي”.

وأضاف المتحدث في تصريحاته لموقع النهار أونلاين:المنشآت الرياضية جاهزة في كل حين لإستقبال تربصات المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات”.

وأوضح مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة:” المديرية التقنية للإتحادية سبق وأن أجرت تربصات منتخبات الفئات الشابة في المركب الرياضي عبد الحميد دعماش الذي يحتوي على العديد من المرافق الجيدة بالإضافة لملعب حملاوي”.

كما تابع المتحدث:”خلال تربص المنتخب الوطني السابق، وقفنا على كامل الإجراءات لإنجاحه، وقمنا بالولاية بإحتضان العديد من المنافسات الوطنية والدولية وحققنا نجاحات باهرة”.

وختم لحسن لعجاج تصريحاته:”نجاح قسنطينة في إحتضان تربصات المنتخبات الوطنية هو نجاح لكل الجزائر وبرهان على القدرة على إحتضان مختلف المنافسات”.