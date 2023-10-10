لعجاج:”عملية دخول الأنصار للملعب ستكون بكل أريحية”
بقلم محمد.ل
كشف مدير الشباب والرياضة، لحسن لعجاج، عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية دخول الأنصار لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره من الرأس الأخضر.
وصرح لعجاج لموقع النهار أونلاين، اليوم الثلاثاء:”نتابع عملية بيع التذاكر وعملية دخول الأنصار لملعب حملاوي ستكون في أريحية”.
وأضاف لعجاج في تصريحه لموقع النهار أونلاين:”كل مناصر تحصل على التذكرة سيدخل بها هو فقط للملعب لأن المراقبة ستكون صارمة في هذا الخصوص”.
وتابع ذات المتحدث:”خصصنا 6 نقاط لنقل الأنصار إلى الملعب لأن عملية ركن السيارات ستكون بعيدة عن الملعب”.
وختم مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة:”كل الأمور المتعلقة بدخول الأنصار للملعب جاهزة بالتنسيق مع السلطات الولائية والأمنية، وظروف تدريبات المنتخب الوطني والمنافس الرأس الأخضر ستجرى في أفضل الحالات”.
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