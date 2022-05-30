لعجاج: أزمة دواء “الفنتولين” ستنفرج قريبا

قالت الدكتورة لعجاج ويزة، مفتشة عامة بوزارة الصناعة الصيدلانية، إن ندرة دواء “الفنتولين” الخاص بمرضى الربو خلال الفترة الأخيرة في طريقها للحل وفي القريب العاجل.

وأشارت الدكتورة لعجاج، خلال إستضافتها اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، بأن الدواء سيكون متوفرا قريبا بعد تدارك مشكل تعطيل إستيراده وتعديل القائمة من قبل وزارة التجارة. مشيرة إلى أن الجزائر صارت تنتج ثلاثة أرباع حاجياتها من الأدوية. خاصة وأن هناك إرادة قوية من السلطات العليا للبلاد لمرافقة المنتجين المحليين خلال عملية التصدير وخصوصا نحو القارة الإفريقية.

وأعلنت الدكتورة لعجاج بأن القارة الإفريقية في حاجة ماسة للعديد من الأدوية لمواجهة عدة أمراض و أوبئة. يمكن القول إنها اختفت من بلادنا و منها الأدوية الخاصة بالأمراض المعدية و الفيروسية والمضادات الحيوية.

كما أشارت إلى أن الجزائر بإمكانها تلبية الطلب الإفريقي على هذه المنتجات الصيدلانية من خلال تكليف منتجين محليين بإنتاج و تصدير هذا النوع من الأدوية. مشيرة إلى أن ما نصدره حاليا من الأدوية لا يتجاوز 50 مليون “أورو” سنويا. و هو رقم يظل بعيدا عن الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر ولا يلبي طموحاتها في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة لعجاج، بأن الأدوية المنتجة في الجزائر ذات نوعية و جودة و لها قدرة تنافسية في الأسواق الإفريقية. كما طمأنت بأن الأدوية المنتجة محليا مراقبة وتخضع لتحليل دقيق من قبل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بصفة دائمة. أسوة بما هو معمول به بالنسبة للأدوية المستوردة.

كما اعتبرت المشاركة الجزائرية الأخيرة في معرض “دكار ” الدولي الخاص بالمنتجات الصيدلانية ايجابية جدا. سمحت للعديد من المنتجين بإمضاء اتفاقيات مع دولة السنغال في مجال التصدير.

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