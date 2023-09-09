لعذر أقبح من ذنب.. زوجان يدمران جزءا من سور الصين العظيم!

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل وامرأة هدما جزءا من سور الصين العظيم بحفارة من أجل فتح “طريق قصير”.

وحسب تلفزيون الصين المركزي، تلقى مركز الشرطة في مقاطعة يويو بمدينة شوتشو، بلاغا يوم 24 أوت يفيد باكتشاف ثغرة في قسم من سور الصين العظيم.

وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن الفجوة تشكلت نتيجة استخدام حفارة كبيرة.

وعثرت الشرطة بالمكان، على حفارة، بالإضافة إلى رجل وامرأة، في مقاطعة هيلينغر المجاورة، الواقعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وبعد التحقيق معهما، اتضح أن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما يُدعى تشنغ، وامرأة تبلغ من العمر 55 عاما تُدعى وانغ، كانا يعملان في البناء بالقرب من المكان الأثري.د

وقرر الزوجان حفر ممر عبر الجدار من أجل “تقصير المسافة” إلى مكان العمل.

وتسببت تصرفات الرجل والإمرأة في “ضرر لا يمكن إصلاحه” لسلامة جزء من سور الصين العظيم. الذي بني خلال عهد أسرة مينغ (1368-1644).