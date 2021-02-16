لعرابة: عرضنا مقترحات الأحزاب السياسية حول مشروع قانون الانتخابات على الرئيس

قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، إنه تم مناقشة مقترحات الأحزاب مع الرئيس تبون.

وأضاف أحمد لعرابة، أنه تبادل أطراف الحديث والنقاش حول التوجيهات الرئيسية المستخلصة من دراسة المقترحات التي وردت من الأحزاب السياسية.

وتمحورت التوجيهات أساسا حول بعض النقاط الجوهرية التي جاءت في المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات.

وحضر اللقاء مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، ومستشار الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.