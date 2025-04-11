لعرابي: “سنلعب كامل حظوظنا في لقاء الكأس أمام اتحاد العاصمة”

تحدث مساعد مدرب اتحاد الحراش، لعرابي فيصل، عن مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، مؤكدا بأنها ستكون من مستوى آخر.

وصرح لعرابي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “بالنسبة لنا الهدف الأساسية لهذا الموسم هو البطولة، لكن سيكون أمر جيد بلوغنا نهائي كأس الجزائر”.

كما أضاف: “ستكون مباراة من مستوى آخر، كون اتحاد العاصمة، متعود على منافسة الكأس، وهو فريق يملك لاعبين جد فنيين خاصة في الهجوم”.

وتابع قيصل لعرابي: “سنلعب كامل حظوظنا أمام الاتحاد، ونتمنى أن يكون لاعبينا في المستوى خلال هذا الموعد”.

يذكر أن اتحاد الحراش، سيواجه اتحاد العاصمة، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “5 جويلية”، لحساب نصف نهائي كأس الجزائر.