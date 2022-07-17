لعرض رقمي عالي الدقة.. LG تقدم حلولا خاصة بالشركات

قررت “إل جي إلكترونيكس الجزائر” توسيع نشاطها من خلال تطوير تشكيلة واسعة من المنتجات التي تناسب الهياكل الكبيرة كالشركات والفنادق والهياكل الرئيسية.

وتتكون هذه التشكيلة الواسعة من منتوجات تغطي مساحات كبيرة بشاشات لاستوديوهات بث الحصص أو مساحات التداول التجاري. مثل Brodcasting “البث”، وغرفة التحكم، ومساحات العمل المفتوحة، المكاتب الخاصة، وقاعات الإجتماعات.

وبالنسبة للبث في موقع التصوير “محطة بوردكاستينغ”، فإن اللافتات التي تعمل باللمس Oled هي عبارة عن شاشة شفافة. تسمح بعرض الخلفية دون عوائق. مما يسمح لمقدمي البرامج والخبراء في البلاطو بالوصول إلى المعلومات، بحركة بسيطة تعطي مزيدا من الديناميكية.

وطورت شركة “إل جي” LG LED Block بشاشة تغطي الجدار كاملا. وهي الأداة الأنسب لأجهزة التلفزيون. بدرجة بكسل كثيفة تبلغ 1.2 مم لالتقاط التفاصيل الدقيقة حتى عند تصوير اللقطات عن قرب. مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر واقعية. ويتم ضمان جودة الصورة بفضل معالج الفا Alpha 7 الذكي الذي يعمل على تحسين وضبط تباين الألوان والوضوح.

في مثل هذه الاستوديوهات، يجب أن تستوعب الشاشات أحجام مختلفة للعرض والتصميم. وللقيام بذلك، تبسط إل جي LG LED Block الإعدادات باستخدام تركيب جسم الشاشة الذي لا يتطلب توصيل أسلاك بين أجزاء LED المنفصلة. يحتوي على أجزاء LED اختيارية مدعومة بمزودي طاقة مما يمنع الأعطال المحتملة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

كما تسمح عملية الإعداد هذه بتثبيت شاشة عرض كبيرة UHD 16:9 بثمانية مراحل فقط لتوصيل الكابلات بين الأقسام الرئيسية ووحدات التحكم في النظام.

تخصيص الشاشات وإنشاؤها وفقًا للمساحات المختلفة للاستوديو

كما تسمح”إل جي” LG LED Block أيضًا بتخصيص الشاشات وإنشاؤها وفقًا للمساحات المختلفة للاستوديو. على سبيل المثال جانب نشرة الأخبار و جانب أحوال الطقس. وذلك باستخدام دعائم في الحائط بـ 2 أو 3 أو 4 صفوف، مع تقليل الخلل الذي قد يصيب الشاشة.

وتحتوي كتلة LG LED على LG ConnectedCare، وهو حل للمراقبة عن بعد قائم على Cloud من “إل جي” لمراقبة خدمات منتجات “إل جي” والتحكم فيها عن بُعد.

صممت “إل جي” أيضًا شاشات خصيصًا لغرف التحكم المجهزة بتكنولوجيا LG LED Block. لنظام عرض مناسب لإدارة الأزمات والتحليل والمراقبة. بالإضافة إلى شاشات المكاتب المخصصة لغرف التحكم. كما تتيح شاشة LG ULTRAWIDE MONITOR الحصول على ربط للشبكات وتنسيق متعدد.

فكرت الشركة الرائدة في شاشات العرض في جميع أنواع المساحات. مثل مساحة العمل المفتوحة والمكاتب الخاصة وقاعات الاجتماعات، والتي تتكيف معها شاشة خاصة بالتحاضر المرئي عبر الفيديو LG ONE QUIK FLEX. تضم دعامة متحركة اختيارية يتم توفيرها لتسهيل النقل إلى مواقع العمل. هناك أيضًا شاشة UHD SIGNAGE، وهي جزء من سلسلة UL3.

شاشات عرض مكيفة في جميع أنواع المساحات

سلسلة UL3 عبارة عن لافتات webOS UHD بتصميم نحيف متطور. مع دقة UHD ، يكون المحتوى حيويًا وواقعيًا. حيث يوفر تصميمها النحيف من حيث الحجم والسماكة المساحة والتركيب السهل.

بالإضافة إلى ذلك، LG ONE QUIK SHARE هي أداة تقدمها “إل جي” لمساحات العمل المفتوحة. فهي تقدم حلاً لمشاركة الشاشة لاسلكيًا عن طريق الضغط على زر.

One: Quick Share USB donlge: ويأتي هذا الخيار من خلال طرازات “إل جي” المتوافقة مع اللافتات الرقمية. وحدة نقل USB للكمبيوتر الشخصي (SC-00DA) وتطبيقاتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التعامل مع الوظائف الأساسية مثل الحجم ووضع الصورة والوضوح التلقائي…الخ.

وأخيرًا، تضم LG One: Quick Works، شاشة الفيديو للتحاضر المرئي بدقة 4K UHD مقاس 55 بوصة. على كمبيوتر شخصي مدمج يعمل بنظام Windows. وهي أداة إنتاجية متكاملة مناسبة لبيئات العمل المختلفة مثل قاعات الاجتماعات وبالتالي توفر اتصالًا تفاعليًا لاجتماعات في المكاتب وبطريقة سلسة.