لعروسي:”سعيد بتواجدي في تروا وتعلمت الكثير في ليفربول”
أكد اللاعب الفرانكو-جزائري الجديد لفريق تروا الفرنسي “ياسر لعروسي” عن سعادته الكبيرة بالخطوة التي قام بها خلال هذا الميركاتو الصيفي.
وقال الظهير الأيسر الجزائري القادم من ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:”قضيت 4 سنوات في ليفربول، حيث بدأت مع فريق أقل من 18 سنة ثم التحقت بالفريق الأول للريدز”.
وأضاف:”كنت محاطا بلاعبين رائعين في ليفربول وتعلمت الكثير هناك”.
وختم:”أنا سعيد بتواجدي هنا، يُمكنني اللعب أكثر وذلك بالعمل في التدريبات طبعا”.
💬 Yasser Larouci (Troyes) : « Je suis content d’être ici. Je peux avoir du temps de jeu, avec du travail bien sûr. J’ai passé 4 ans à Liverpool où j’ai commencé avec l’équipe U18, puis le groupe pro. J’étais entouré de grands joueurs et j’ai appris beaucoup de choses.» #TeamDZ pic.twitter.com/KjXfFXAITC
— DZfoot (@DZfoot) August 3, 2021