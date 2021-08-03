لعروسي:”سعيد بتواجدي في تروا وتعلمت الكثير في ليفربول”

أكد اللاعب الفرانكو-جزائري الجديد لفريق تروا الفرنسي “ياسر لعروسي” عن سعادته الكبيرة بالخطوة التي قام بها خلال هذا الميركاتو الصيفي.

وقال الظهير الأيسر الجزائري القادم من ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:”قضيت 4 سنوات في ليفربول، حيث بدأت مع فريق أقل من 18 سنة ثم التحقت بالفريق الأول للريدز”.

وأضاف:”كنت محاطا بلاعبين رائعين في ليفربول وتعلمت الكثير هناك”.

وختم:”أنا سعيد بتواجدي هنا، يُمكنني اللعب أكثر وذلك بالعمل في التدريبات طبعا”.