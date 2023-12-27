لعروسي: “المنتخب الوطني قادر على تكرار انجاز 2019 في “كان” كوت ديفوار”

أبدى الدولي الجزائري، ياسر لعروسي، تفاؤله في قدرة المنتخب الوطني، على تكرار سيناريو كان 2019، في نهائيات امم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح لعروسي، في حوار لموقع “la vague verte”: “في 2019، اللاعبون تحلوا بعقلية المحاربين، ونجحوا في العودة بالكأس من مصر”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “أعتقد أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني يمكنه أن يستلهم مما حدث في 2019، ويفعلها مجددا”.

وأردف: “إذا أتيحت لي فرصة المشاركة في “كان 2023″، سأبذل قصارى جهدي لبلوغ أقصى حد ممكن في هذه البطولة”.

وتابع ياسر لعروسي: “علينا دخول هذه البطولة بقوة، وأن نتعامل مع كل مباراة على أنها النهائي، لتحقيق الفوز”.

يذكر أن ياسر لعروسي، تواجد ضمن القائمة الموسعة التي اختارها الناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لـ”كان 2023″ بكوت ديفوار.