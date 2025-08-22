لعروسي: “حققنا نتيجة جيدة ضد الساورة ونطمح للمزيد في قادم المباريات”

أبدى رئيس فريق مستقبل الرويسات، لعروسي بن ساسي، رضاه، وسعادته بالفوز الذي حققه فريقه، على حساب شبيبة الساورة، في أول مباراة لهم ضمن البطولة المحترفة.

وصرح لعروسي، عقب فوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد، على حساب شبيبة الساورة: “حضرنا بشكل جيد للفوز بكل مبارياتنا”.

كما أضاف: “مدربنا أحسن تسيير اللقاء، بحكمته، واللاعبين كانو منظبطين فوق الميدان، وطبقوا تعليمات المدرب”.

ووأبدى رئيس مكستقبل الرويسات طموحه، وتفاؤله في بقية المشوار مؤكدا: “حققنا نتيجة جيدة، ومرضية، ونتمنى المزيد في المباريات المقبلة”.