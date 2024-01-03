لعروسي :”سأعمل على تشريف الجزائر في كأس أمم افريقيا”

أكد الدولي الجزائري ياسر لعروسي جاهزيته الكبيرة لتقديم مستويات كبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا رفقة الخضر في أول مشاركة له.

كما أبدى ياسر لعروسي تذمره من بعض الظروف القاسية “صحيح هنا الرطوبة و الحرارة لكن الفاف وضعت فينا كل الثقة و منحتنا فندق جميل مثلا”.

وأضاف لعروسي “سألعب أول “كان” بالنسبة لي و سنعمل من أجل تمثيل الجزائر أفضل تمثيل و تشريف الراية الوطنية”.

كما أردف مدافع شيفيلد “سنلعب الكان رفقة المنتخب، وسأعطي ما لدي إلى آخر نقطة، كما أن المنافسة على المنصب، لا تهمني كثيرة لأننا نملك نفس الأهداف و البرنامج واحد بالنسبة لنا”.

وعن عودة يوسف بلايلي إلى الكتيبة الوطنية، قال لاعب شيفيلد “لا أستطيع الكلام عن عودة بلايلي”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–