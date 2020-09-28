لعروسي عازم على مُغادرة ليفربول وهذه الخيارات المتاحة له

لا يزال الجزائري الأصل ياسر لعروسي، عازما على تغيير الأجواء خلال الميركاتو الجاري، لعدم تمكنه من فرض نفسه مع ليفربول.

وكشفت جريدة “ليفربول إيكو”، بأن الظهير الأيسر لا ينوي الإستمرار مع الفريق الرديف لـ”الريدز”، ويدرس المُقترحات الكثيرة التي وصلته مؤخرا.

ويمتلك إبن مدينة الوادي، عرضا مهما من أوليمبياكوس اليوناني، وهذا إضافة لعروض من بعض أندية “الشامبين شيب”، وعلى رأسها برينتفورد.

ولا يزال صاحب 19 عاما، مُرتبطا مع بطل إنجلترا حتى 2021، مما يجعل هذا الأخير رافضا لفكرة رحيله دون مُقابل.