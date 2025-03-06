لعروسي: “نحن جزء لا يتجزأ من الجزائر والعدالة ستأخذ مجراها”

طالب رئيس نادي مستقبل الرويسات، لعروسي بن ساسي، أنصار فريقه، التحلي بالتعقل، وتفادي الانسياق وراء المحرضين، بسبب مباراة في كرة القدم.

وصرح لعروسي: “نتمنى أن تبقى كرة القدم في مكانها، وأن لا تخرج أي مباراة عن نطاقها الرياضي”.

كما أضاف: “الأمور التي لاحضناها مؤخرا في مباراة مستقبل الرويسات، واتحاد الحراش، خارجة عن النطاق الرياضي، وهناك أيادي خفية ضد الوحدة الوطنية”.

وأردف: “نحن جزء لا نتجزأ من الجزائر، وأمورنا الرياضية ستفصل فيها اللجنة المختصة، لتأخذ العدالة مجراها”.

وختم لعروسي بن ساسي: “أدعوا أنصارنا، لتهدئة الوضع، وعدم السماح لبعض الأطراف استغلال هذه الفرصة للتفرقة بين أبناء البلد الواحد”.