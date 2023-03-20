لعروسي يتلقى دعوة المنتخب الفرنسي للأمال

تلقى اللاعب ذو الأصول الجزائرية ياسر لعروسي، دعوة المنتخب الفرنسي للآمال، من أجل المشاركة في التربص المقبل.

وأعلنت إدارة نادي تروا الفرنسي، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، تلقي لاعبها لعروسي، دعوة المنتخب الفرنسي للآمال.

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الخبر، بصور للاعبهم ذو الأصول الجزائرية، بقميص ناديه تروا.

يذكر أن ياسر لعروسي (22 عاما)، المولود بمدينة واد سوف بالجزائر، أختير مؤخرا من طرف جماهير ناديه تروا، أفضل لاعب في الفريق لشهر فيفري المنصرم.