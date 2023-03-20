لعروسي يتلقى دعوة المنتخب الفرنسي للأمال
بقلم كريم تيغرمت
تلقى اللاعب ذو الأصول الجزائرية ياسر لعروسي، دعوة المنتخب الفرنسي للآمال، من أجل المشاركة في التربص المقبل.
وأعلنت إدارة نادي تروا الفرنسي، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، تلقي لاعبها لعروسي، دعوة المنتخب الفرنسي للآمال.
كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الخبر، بصور للاعبهم ذو الأصول الجزائرية، بقميص ناديه تروا.
يذكر أن ياسر لعروسي (22 عاما)، المولود بمدينة واد سوف بالجزائر، أختير مؤخرا من طرف جماهير ناديه تروا، أفضل لاعب في الفريق لشهر فيفري المنصرم.
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🇫🇷 𝗬𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗼𝘂𝗰𝗶 est appelé avec les Espoirs de l’@equipedefrance ! 👏#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/YHGbhSYniV
— ESTAC Troyes (@estac_officiel) March 20, 2023
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