لعروسي يخوض تجربة جديدة في اليونان

أعلن نادي كيفيسيا اليوناني، اليوم الجمعة، تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ياسر لعروسي، على سبيل الإعارة.

لمدة موسم واحد قادما من نادي تروا الفرنسي.

لعروسي، من مواليد سنة 2001 بمدينة الوادي، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي AS Madrillet Château Blanc بفرنسا.

بعدها التحق بأكاديمية لوهافر لمدة 6 سنوات، حيث برز موهبته مبكراً.

وفي عام 2017 انضم إلى الفئات السنية لنادي ليفربول الإنجليزي. ووصل إلى الفريق الأول، حيث لعب مباراتين معه في موسم 2019-2020.

وفي صيف 2021 عاد إلى فرنسا من بوابة نادي تروا، الذي شارك معه في 44 مباراة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا خلال موسمين.

في موسم 2023-2024 خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة، حيث شارك في 13 مباراة.

ثم لعب الموسم الماضي مع واتفورد الإنجليزي معاراً من تروا، وشارك في 42 مباراة في مختلف المسابقات.