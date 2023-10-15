لعروسي يدعو ميشال أوليز لتمثيل الجزائر بطريقته الخاصة

قام الدولي الجزائري ياسر لعروسي بخطوة إيجابية لصالح الخضر و اللاعب الفرانكوجزائري ميشال أوليز الناشط في نادي كريستال بالاص الإنجليزي.

و وضع ياسر لعروسي صورة له برفقة النجم الجزائري الأخر هشام بوداوي عبر حسابه الرسمي “انستغرام” أين عمل “منشن” لصديقه الناشط في الدوري الإنجليزي و كتب عليها ” ميشال أوليز .. نحن في انتظارك”، و هي الرسالة التي قد تصل أوليز و تكون لها الفضل الكبير في اختياره تمثيل الألوان الوطنية.

و يملك ميشال أوليز خيارات كبيرة و متنوعة بشأن مستقبله الدولي بحكم أنه يحمل الجنسية الفرنسية و أصله نيجيري و جزائري من والديه.

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