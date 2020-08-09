لعروسي يرفض التمديد مع ليفربول ويُجهز نفسه للرحيل

الرياضة
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لعروسي يرفض التمديد مع ليفربول ويُجهز نفسه للرحيل
بقلم إسماعيل عشاش

قام الجزائري الأصل ياسر لعروسي، بخطوة حاسمة بشأن مُستقبل الإحترافي، بعدما رفض تمديد عقده الجاري مع ليفربول.

وكشفت وسائل إعلامية بريطانية، بأن اليساري لم يوافق على مُقترح بالتمديد مع “الريدز” لخمس سنوات قادمة.

وتؤكد هذه الخطوة، بأن خريج مدرسة “لوهافر” ينوي الرحيل عن قلعة “الأنفيلد رود”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم ينل المدافع الصاعد فُرصته تماما، خلال الموسم المُنقضي مع تشكيلة المدرب يورغن كلوب، ليتخذ قرار تغيير الأجواء.

ويمتلك صاحب الـ19 عاما، بعض المُقترحات المهمة أبرزها من الصاعد الجديد للبريميرليغ ليدز يونايتد.


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