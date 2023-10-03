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الرياضة

لعروسي يعلن اختياره اللعب للجزائر

بقلم عزيز طالبي
لعروسي يعلن اختياره اللعب للجزائر
لعروسي
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اعلن اللاعب الفرانكو جزائري ياسر لعروسي اختياره اللعب للمنتخب الوطني الجزائري بعد اسال الحبر الكثير حول قراره بشأن مستقبله الدولي.

وكشف ياسر لعروسي عن قراره عبر صفحته الرسمية على انستغرام أين لقي ترحابا كبيرا من الجزائريين المتابعين لمشواره الاحترافي.

كما أكد لعروسي اختياره حمل قميص الكتيبة الوطنية بعد أيام فقط من قرار غويري الذي كشفها صراحة أنه سينظم الى كتيبة المحاربين.

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