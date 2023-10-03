لعروسي يعلن اختياره اللعب للجزائر

اعلن اللاعب الفرانكو جزائري ياسر لعروسي اختياره اللعب للمنتخب الوطني الجزائري بعد اسال الحبر الكثير حول قراره بشأن مستقبله الدولي.

وكشف ياسر لعروسي عن قراره عبر صفحته الرسمية على انستغرام أين لقي ترحابا كبيرا من الجزائريين المتابعين لمشواره الاحترافي.

كما أكد لعروسي اختياره حمل قميص الكتيبة الوطنية بعد أيام فقط من قرار غويري الذي كشفها صراحة أنه سينظم الى كتيبة المحاربين.

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