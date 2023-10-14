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الرياضة

لعروسي يكشف أسباب تأجيل إعلان قراره بتمثيل الألوان الوطنية

بقلم عزيز طالبي
لعروسي يكشف أسباب تأجيل إعلان قراره بتمثيل الألوان الوطنية
لعروسي
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ابدى المدافع الجديد لـ  “الخضر” ياسر لعروسي سعادته الكبيرة بإندماجه السريع في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المتواجدة حاليا في الإمارات العربية للتحضير للمباراة الودية التي ستلعب امام مصر الاثنين.

وقال ياسر لعروسي في تصريح لموقع “ديزاد نيوز” بالملعب المتواجدة في العين الإماراتية “اختياري لتمثيل الجزائر ليس مفاجأة، اختياري منطقي و أضن أن الايام تجري بشكل جميل في تربص الخضر، نملك مجموعة جيدة ، و سأعمل على تقديم الإضافة المرجوة مني”.

كما أضاف لعروسي “بعض الأوراق التي تعلقت بقوانين الفيفا، و بعدها اتيت مباشرة، الأوراق هي اخرت”.

وختم مدافع شيفيلد “عائلتي سعيدة و فخورة جدا، بتمثيل الجزائر، لا رايد الحديث عن أمور عميقة في بيت الخضر سوى اني اريد الاندماج و اللعب بشكل أكبر”.

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