لعروسي يلتحق ببراهيمي في لومان

أعلن نادي لومان الفرنسي، الصاعد حديثا إلى “الليغ1” الفرنسية، تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري ياسر لعروسي.

وكشف لومان، عبر موقعه الرسمي أن صاحب الـ 25 ربيعا، التحق بالنادي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2029.

وكان مدافع “الخضر” قد خاض الموسم الماضي مع نادي كيفيسيا اليوناني. قبل أن يقرر العودة إلى فرنسا، من بوابة لومان، الذي تعاقد مؤخرا مع الدولي الجزائري الآخر، بلال براهيمي.

وتلقى لعروسي، تكوينه في نادي لوهافر الفرنسي، قبل الانتقال إلى أكاديمية ليفربول الإنجليزي. كما خاض عدة تجارب في مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزها مع تروا في الدوري الفرنسي، وشيفيلد يونايتد وواتفورد في إنجلترا.

وعلى الصعيد الدولي، سبق للظهير الأيسر أن بلغ ربع نهائي بطولة أوروبا لأقل من 21 سنة مع المنتخب الفرنسي سنة 2023، قبل أن يختار تمثيل المنتخب الجزائري، حيث كان ضمن قائمة “الخضر” المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024.