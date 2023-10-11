لعروسي يلتحق بـ “الخضر” في التربص المقام بقسنطينة

سيلتحق الدولي الجزائري ياسر لعروسي الى تربص الخضر المقام في قسنطينة استعدادا للمباراة الودية أمام الرأس الأخضر.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر بيان لها، على الصفحة الرسمية في الفايسبوك، اليوم الأربعاء، أن مدافع شيفيلد الإنجليزي أتم كل الأمور الإدارية والأوراق الخاصة بتغيير جنسييته من الفرنسية الى الجزائرية.

كما قالت “الفاف” ان لعروسي سيكون غدا حاضرا في التربص المقام بمدينة “الجسور المعلقة”، و سيكون معنيا بالمباراة الودية أمام جزر الرأس الأخضر، أو عل الأقل سيكون حاضرا في بنك الإحتياط.

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