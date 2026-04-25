لعروي تحقق الميدالية البرونزية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات

واصلت البطلة الجزائرية، جنى لعروي، اليوم السبت، تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية بمدينة ياوندي.

فبعد تتويجها بذهبية جهاز طاولة القفز، أحرزت البطلة الجزائرية، الميدالية البرونزية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وقدمت لعروي أداءً تنافسيًا مميزًا في هذا الاختصاص، مكنها من الصعود مجددًا إلى منصة التتويج، مؤكدة حضورها القوي في مختلف الأجهزة خلال هذه البطولة القارية.