لعريبي :”سنعمل على فرض منطقنا أمام غانا”

ظهر الدولي الجزائري، محمد أيمن لعريبي، لاعب جمعية وهران، مُتفائلا بقُدرة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالفوز أمام غانا.

وصرح قائلا للموقع الرسمي للفاف :”سنلعب لقاء الذهاب على أرضنا، وهذه فُرصة لأخذ الأسبقية، وتسجيل نتيجة إيجابية، أمام مُنافس قوي”.

وواصل :”نحن نُحضر بشكل جيد مع الطاقم الفني، والحمد الله كل شيء يسير على أحسن مايُرام ونحن واثقون من قدراتنا”.

وتدخل المواجهة بين “الخضر” و”النجوم السوداء” في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام بالنيجير.