لعريبي :”ملعب تيزي وزو سيسلم لشبيبة القبائل في هذا الموعد”

كشف وزير العمران والمدينة طارق لعريبي عن موعد تسليم ملعب تيزي وزو الجديد لفريق شبيبة القبائل.

وقال طرق لعريبي في تصريح للتلفزيون العمومي، اليوم السبت، أنه سينسّق مع وزارة الشباب والرياضة لإجراء أول مباراة ” سننسق مع وزارة الشباب والرياضة لإجراء أول مباراة تجريبية مع نهاية ماي وبداية جوان بملعب تيزي وزو”.

كما أضاف لعريبي “ملعب تيزي وزو سيسلم إلى فريق شبيبة القبائل نهاية شهر أوت القادم”.

وكشف لعريبي عن تحديد أوعية عقارية الضرورية لإنجاز ملعبين ببشار وورقلة، التي قال أن ستكون بمواصفات عالمية على غرار ما تم إنجازه في العاصم، وتيزي وزو ومدينة الباهية.

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