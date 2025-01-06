لعزيزي: “المولودية بحاجة لتدعيمات نوعية في الميركاتو الشتوي”

شدّد المدافع الأسبق لمولودية الجزائر، طارق لعزيزي، على ضرورة قيام إدارة الفريق باستقدامات نوعية في الميركاتو الشتوي، بالنظر للتحديات التي تنتظر الفريق.

وصرّح لعزيزي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المولودية تنتظرها مباريات صعبة في مختلف المنافسات، ما يستدعي تدعيمات نوعية”.

وأضاف: “على الإدارة استغلال الميركاتو الشتوي لتدعيم الفريق بلاعبين ذوي خبرة، ومستوى، بهدف إسعاد الأنصار”.

وتابع طارق لعزيز قائلاً: “هجوم المولودية ليس قويا بالشكل الكافي، إذ لم يقدم مهاجمونا مباريات كبيرة لحد الآن”.