لعزيزي: المولودية كانت قادرة على العودة بالفوز أمام الهلال السوداني”

قال اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، طارق لعزيزي، إن المولودية كانت قادرة على العودة بالفوز من موريتانيا، في مباراتها الأخيرة أمام الهلال السوداني، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وقال لعزيزي، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “فريق مولودية الجزائر كان بإمكانه العودة بنتيجة أفضل من مواجهة الهلال السوداني”.

وأوضح: “الهلال السوداني لم يظهر بالوجه المنتظر، لذا أقول إن المولودية كانت قادرة على تحقيق الفوز في نواكشوط”.

وتابع طارق لعزيز قائلاً: “المواجهة المقبلة للمولودية ستكون أمام الضيف تيبي مازمبي، هذا الأخير ليس بالمستوى الذي كان عليه سابقا، لذا أقول إن الكرة في مرمى المولودية لضمان التأهل”.