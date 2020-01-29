لعقاب: إعداد المسودة الأولى للدستور جاري وستكون جاهزة خلال 3 أشهر

قال المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، أن “اللجنة تقوم بإعداد المسودة الأولى الخاصة بتعديل الدستور، وستكون جاهزة لعرضها أمام البرلمان خلال 3 أشهر”.

وأشار لعقاب، خلال عرض قدمه حول عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، “أن لجنة الخبراء لديها شهرين أمامها لإعداد الإقتراحات والتصورات والأفكار”.

وأضاف “بعد أن ينتهي الخبراء من هذه المرحلة الأولى، ستترك للنقاش والإقتراحات والإثراء أمام جميع الفاعلين، وهذه المدة تتراوح بين 30 يوما”.

وأوضح “بعد شهر تعود الإقتراحات غلى لجنة الخبراء، التي بدورها ستأخذ بعين الإعتبار ما يجب أخذه”.

وأشار “أنه بعد هذه العملية تصاغ المسودة النهائية للدستور وتعرض على البرلمان ثم بعد ذلك تعرض للإستفتاء الشعبي”.