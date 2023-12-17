لعقاب: تكييف وسائل الإعلام مع القوانين الجديدة جانفي المقبل

أعلن وزير الاتصال، محمد العقاب، من سيدي بلعباس، أنه ابتداء من شهر جانفي المقبل سيتم الشروع في تكييف وسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين مع المستجدات القانونية الجديدة.

وخلال إشرافه على افتتاح الندوة الفكرية التي نظمتها إذاعة الجزائر من سيدي بلعباس بمناسبة الذكرى الـ 67 لانطلاق. بث إذاعة صوت الجزائر الحرة قال لعقاب انه لأول مرة هناك تنصيص رسمي على أن المراسل أو الصحفيين في الإذاعات. داخل الوطن محترفين إذا توفرت فيهم مجموعة من الشروط على رأسها الشهادة الجامعية. وكذلك هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام لاسيما الإلكترونية والصحافة الورقية.

كما أشار وزير الاتصال إلى أن ديسمبر شهر إعلامي بامتياز بالنظر للمكاسب الإعلامية المحققة به على غرار تأسيس جريدة الشعب ووكالة الأنباء الجزائرية وإطلاق القمر الصناعي الجزائري وإذاعة الجزائر الحرة وصدور قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي والبصري.

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