لعقاب :”جاهزون للمساهمة ورعاية أي نشاط يقوم بها الصحافيون الرياضيون”

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب جاهزيته للمساهمة في أي نشاط يقوم به الصحافيون الرياضييون وغير الرياضيين.

وقال لعقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية “نحن جاهزون للمساهمة ورعاية أي نشاط يقوم به الصحافيون الرياضيون وغير الرياضيون، المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين التي لم تقتصر أدوارها على الرياضة فقط وإنما ساهمت في مجالات أخرى لا سيما في تكوين الصحافيين”.

كما أضاف لعقاب “الأكيد أن وزارة الاتصال مستعدة لمرافقة جميع الإعلاميين”.

وختم وزير الاتصال “الوزارة ترحب بكل النشاطان التي يرغب الإعلاميون في تنفيذها سواء من حيث المرافقة وكذا التأطير”.