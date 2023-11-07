لعقاب: “لا رئيس الجمهورية ولا الرئاسة ولا الحكومة منعوا الصحافيين من الكتابة”

قال وزير الإتصال محمد لعقاب اليوم من قبة البرلمان ان لا رئيس الجمهورية ولا الرئاسة ولا الحكومة منعوا الصحافيين من الكتابة .

وعلى هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أمام نواب البرلمان قال لعقاب نحن لا نكبح الحرية.. لكن هناك ضوابط في حرية الصحافة مثلما توجد في دول الغرب.

وأضاف وزير الإتصال انه من الضوابط لدينا هو حرمة المقدسات الدينية، فلا يمكن أن تسب الرسول تحت عنوان حرية الصحافة. وتايع الوزير بالقول “لو يعود الأمر لي، لن يكون هناك لجوء إلى #القضاء في قضايا الصحافة إلا في حالة الضرورة”.