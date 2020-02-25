لعقاب: مسودة تعديل الدستور ستكون جاهزة بعد 15 يوماً

كشف المكلف بمهة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أن اللجنة التقنية المكلفة بصياغة مسودة الدستور، ستنتهي من عملها بعد 15 يوما.

وأضاف لعقاب، في ندوة علمية حول التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة بجامعة الجزائر 3، أن اللجنة قطعت أشواطا كبيرة في تحضير التوجيهات الأولى لمسودة تعديل الدستور.

وأورد ذات المتحدث، أن اللجنة التقنية الكلفة بصياغة مسودة الدستور، تتكون من خبراء في القانون وخاصة القانون الدستوري.

وأضاف محمد لعقاب، أن رئاسة الجمهورية سوف تقوم بتوزيع حوالي 700 مسودة على مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

كما ستكون هذه المسودة، متوفرة على موقع إلكتروني، ويمكن تحميلها منه، وستسلم لوسائل الإعلام، يضيف لعقاب.