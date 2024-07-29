لعقاب: هذا دور وسائل الإعلام في الإنتخابات الرئاسية

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، أن مبادرة توقيع ميثاقيات أخلاقيات ممارسة العمل الإعلامي خلال الإنتخابات، مبادرة تستحق التثمين، وتحدث عن دور الإعلام في الإنتخابات.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال إشرافه اليوم، على إنطلاق ندوة “الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات.. الإلتزامات الأخلاقية والضوابط القانونية”.

ولفت الوزير، إلى أن المواثيق المؤطرة لقوانين الإعلام لم تغفل للإشارة إلى هذه الأخلاقيات.

كما ذكر لعقاب، بالواجبات التي يلتزم بها العمل الإعلامي خلال الإنتخابات الرئاسية، وهي حق المواطن في المعرفة الكاملة والواضحة والدقيقة حول العملية الانتخابية والمترشحين وبرامجهم.

بالإضافة إلى حق المترشحين في تسويقهم للمواطنين ونقل برامجهم. وكذا حق الوطن في إبراز أهمية الإنتخابات على الساحة الوطنية والدولية.

وأشار لعقاب، إلى أنه وبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الإنتخابات. ـإلا أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تغفل عن ما يجري من أحداث خطيرة عليها تداعيات على واقعنا.

وذكر الوزير على سبيل المثال، بالتغيرات الجارية في مالي، والموقف الفرنسي من الصحراء الغربية، وما يجري في غزة.