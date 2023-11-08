لعقاب: هناك نقائص في القنوات الخاصة لكن لا ينبغي أن نحكم عليهم بالإعدام

صرح وزير الإتصال محمد لعقاب حق الرد في القنوات التلفزيونية لا يمكن أن تكون كما هو الحال في الصحافة المكتوبة، لذلك إقترح أن يمر عبر سلطة ضبط السمعي البصري التي تفصل في بث الرد.

وخلال رده على اسئلة نواب البرلمان حول عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قال لعقاب أنه ليس هناك أي قرار من رئيس الجمهورية بمنع مرور أحزاب المعارضة في وسائل الإعلام، بل العكس هو دعم الانفتاح على كل القوى.

وتابع وزير الإتصال أنا من مؤيدي القنوات الخاصة، كما هو حال الاقتصاد الخاص.

كما أن القنوات الخاصة نجحت في استرجاع المشاهد من حرقته نحو القنوات الأجنبية.

ولم يخفي الوزير ان هناك نقائص في القنوات الخاصة لكن لا ينبغي أن نحكم عليهم بالإعدام.

وأشار لعقاب إلى أن المؤسسة الإعلامية العمومية ما زالت تصنع الرأي العام، وما يزال لديها تأثير، وكل دول العالم تنفق على الإعلام العمومي وهذا ليس من دون سبب.

كما يجب حماية القيم الوطنية في وسائل الإعلام لأننا لا نستورد أفلاما فقط بل نستورد قيما.

من جهة أخرى أكد الوزير ان هناك مصطلحات يجب تعديلها، وعلى وسائل تطوير اللغة، وهناك لغة اعلامية ويجب إثراء القاموس اللغوي في وسائل الإعلام.