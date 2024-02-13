لعقاب: وسائل الإعلام أداة مرافقة ومساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، مساء اليوم بتلمسان، بأن وسائل الإعلام أداة مرافقة ومساندة للمسؤولين في اتخاذ القرار.

وخلال الزيارة التي قادته لولاية تلمسان ذكر لعقاب، أن “الإذاعة وباقي وسائل الإعلام على اختلافها أداة مرافقة و مساندة في صناعة القرار، كجسر تواصل بين المسؤولين والمواطن، وخاصة بالنسبة للإذاعات المحلية التي تحتك بشكل مباشر مع المجتمع وتعرف أدق تفاصيله وتعبر بطريقة فورية عن الواقع”.

وأكد الوزير أن الإذاعة الجزائرية يجري تحسينها و تطويرها بالتنويع في قنواتها منها قناة الإذاعة الدولية والإذاعات المحلية التي لها خصوصياتها الثقافية والتنموية قائلا “هناك مجهود كبير يبذل لبلوغ المبتغى الذي يكون أحيانا صعب التحقيق نظرا لتطور أذواق المستمعين و تطور الأجيال والطموحات مما يوجب على الإعلاميين مواكبته و التخصص في ميادين شتى لخلق التميز”.

ووفي ذات الزيارة تفقد الوزير مقر إذاعة تلمسان حيث طاف بأجنحتها و تحدث مع عمالها.