لعقاب يؤكد على تكوين صحفيين متخصصين في ميدان الغاز بالنظر لمكانته الحيوية

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، على أهمية تكوين صحافة مختصة في الغاز. بالنظر لمكانة هذه الطاقة الحيوية دوليا ولأهميتها بالنسبة للاقتصاد وللوطن ككل.

وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة تكوينية لفائدة صحفيين، تحضيرا لتغطية القمة السابعة لرؤساء دول. وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس القادم, أن بالنظر لأهمية الغاز بالنسبة للاقتصاد الوطني فبلادنا تحتاج إلى صحافة متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يهدف إلى “تزويد الصحفي بالأدوات والآليات المعرفية التي تمكنه من التعامل مع متغيرات سوق الغاز. على الصعيد العالمي بالخصوص. وتمكينه من معرفة المفاهيم في هذا المجال وتحليلها وبالتالي التأثير على صناع القرار في المجال”.

كما اعتبر لعقاب هذه الدورة التكوينية بمثابة “انطلاقة لتعزيز المكاسب والمعارف الكافية من أجل التعامل الجيد والفعال مع المواضيع الحساسة والمصيرية” في قطاع الغاز والبترول.

وذكر الوزير بأن قانون الإعلام الجديد “يعطي للصحفي الحق في التكوين”. مضيفا أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر. هي فرصة مواتية لتنظيم هذه الدورة التكوينية المتخصصة للصحفيين “لتسهيل أداء واجبهم”.

كما ستتواصل الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال بالتعاون مع جامعة بومرداس. ثلاثة أيام متتالية بالمكتبة المركزية لجامعة أمحمد بوقرة. بمشاركة زهاء 300 صحفي من القطاعين العمومي والخاص. وبتأطير من خبراء وأخصائيين في مجال الطاقة.

هذا ما يتضمنه برنامج الدورة

كما يتضمن برنامج الدورة، التعريف بمنتدى الدول المصدرة للغاز وعلاقته مع المنظمات الأخرى. ودور الجزائر الريادي في المنتدى. وعلى الساحة الطاقوية العالمية وكمنتج بارز للغاز حاليا وواعد مستقبلا.

وتشمل الدورة التكوينية أيضا محاور متنوعة, على غرار مكانة النفط و الغاز في الاقتصاد الجزائري. والتنافس الدولي حول النفط والغاز وأثره على العلاقات الدولية. ومؤشرات أهمية الغاز الطبيعي من الناحيتين الجيو-اقتصادية والسياسية. وكذا الأمن الطاقوي ودوره في تشكيل العلاقات الدولية.

ويتوخى من تنظيم هذه الفعالية، حسب المنظمين، تقديم قراءة نقدية وتحليلية للتحديات العالمية في مجال الغاز الطبيعي. وكيفية إعداد الربورتاج وكتابة المقالات ذات الصلة بالموضوع بكل استقلالية واحترافية. وطرح مقاربات حول تحديات. وآفاق وآثار الغاز الطبيعي على الساحة العالمية.

كما ترمي هذه الدورة كذلك إلى تمكين الصحفيين من معارف جديدة حول الموضوع وتمكينهم من إجراء حوارات مع الخبراء والمسؤولين السياسيين في الدول المنتجة والمصدرة للغاز. وتنشيط موائد مستديرة مع الخبراء الوطنيين والأجانب من دون الرجوع إلى المستشارين والمتخصصين.