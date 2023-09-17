لعقاب يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية

اجتمع، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة.

وحسب بيان الوزارة، فبعد أن قدم وزير الإتصال تشخيصا دقيقا لوضعية الصحافة المكتوبة بالجزائر، دعا القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي لهذه الجرائد والصحف مؤكدا التنافس القوي الذي تشهده الصحافة الإلكترونية في الوقت الراهن.

وزير الاتصال، وفي معرض حديثه عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصحافة المكتوبة اليوم، جدد تأكيده أن الدولة الجزائرية لها نية صادقة وجادة في وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال استكمال القوانين المنظمة للقطاع وكذا تنصيب المؤسسات المؤطرة له، على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومجلس أخلاقيات المهنة اللذان سيكون لهما دور مهم في تنظيم القطاع وتطويره.

كما شكل اللقاء فرصة للحديث عن الجوانب الفعلية التي من شأنها تقديم حلول عملية ناجعة لمشاكل الصحف والنهوض بالقطاع.

من جهتهم، استحسن مسؤولو ومدراء الجرائد الوطنية هذا اللقاء، مثمنين مبادرة الوزير في الإصغاء لانشغالاتهم وابداءهم للحلول المقترحة التي من شأنها تقديم إضافة نوعية للقطاع.

خاصة ما تعلق بإعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل عن طريق تنظيم سوق الإشهار.

في ختام الاجتماع، جدد وزير الاتصال دعوته لكافة مسؤولي الجرائد الوطنية والفاعلين في القطاع إلى تظافر جهود الجميع في إرساء أسس صحافة وطنية ومتزنة خدمة للمصالح العليا للبلاد.

كما دعا وزير الاتصال مدراء الصحف الوطنية إلى المشاركة الواسعة للصحفيين في الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي تناولت هذه المرة 3 مواضيع بغرض تمكين أكبر عدد من الصحفيين من المشاركة في ظل تنوع المواضيع المقترحة لهذه الطبعة.