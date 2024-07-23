لعقاب يدعو لضمان تغطية إعلامية إحترافية للرئاسيات

شدد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تجند وسائل الاعلام من أجل ضمان “تغطية إعلامية احترافية” للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الموسوم ب” الجزائر و إفريقيا: ذاكرة مشتركة. مصير واحد ومستقبل واعد”، أن وسائل الاعلام “مدعوة للتجند لضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم. وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام بالنسبة لبلادنا وذلك من خلال احترام أخلاقيات المهنة”.

وشدد الوزير على ضرورة “التزام الحياد والتوقف عن الدعاية لصالح المترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي. وإعطاء الأولوية لشرح العملية الانتخابية للمواطن وتنويره بأهمية هذا الموعد الهام” بالنسبة للجزائر.

وأكد لعقاب أن “الجزائر صادقة في عمقها الافريقي”، تماشيا مع مبادئ “الآباء المؤسسين للسياسة الخارجية الوطنية”.

مشيرا إلى “دعمها لدول إفريقيا والدور الذي تلعبه انسانيا، سياسيا، اعلاميا ودبلوماسيا من أجل استقرار القارة وخصوصا منطقة الساحل”.

وذكر الوزير، بتصريحات رئيس الجمهورية، في عدة مناسبات وطنية ودولية، والتي أكد خلالها “دعم الجزائر للحقوق الافريقية وحرصها على تنمية القارة” وازدهارها.