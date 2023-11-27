لعقاب يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان

إستقبل وزير الاتصال، محمد لعقاب، مساء اليوم المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة ان لعقاب خلال اللقاء قدّم “عرضا شاملا عن القوانين المتعلقة بالإعلام، والتي تحمل في مجملها جملة من الامتيازات والضمانات التي يقدمها قانون الإعلام الجديد من أجل حماية حقوق الصحفيين وتعزيز حريتهم”.

من جهتها، إستعرضت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان “مهامها وصلاحياتها والدور الذي تقوم به في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بطريقة سليمة”.

كما تم إستقبال المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان السيدة ماري لولور, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عبد المجيد زعلاني.

أين تطرق الطرفان الى التطورات التي تعرفها الاصلاحات الدستورية ووتيرتها ضمن رؤية تدعيم الحريات واستكمال الاصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 . والذي دعم بناء مؤسسات قوية تخدم مطالب الشعب بتمتين أعمدة دولة القانون والتي تتوافق مع مبدأ ضمان الحريات”.

كما استمعت المقررة الأممية “لشروحات بخصوص علاقة مؤسسة حقوق الانسان بالفاعلين من الناشطين من المجتمع المدني والذي يعتبرون حجر الأساس في مجال الدفاع عن حقوق الانسان خاصة القضاء على كل أشكال التمييز ومكافحة العنف”.