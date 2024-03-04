لعقاب يستقبل مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية

استقبل وزير الاتصال محمد لعقاب، مساء اليوم، مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية، سليمان عبد الرحيم، المتواجد في الجزائر في إطار زيارة عمل.

والذي كان مرفوقا بالمدير العام للمركز العربي لتبادل الأخبار و البرامج, محسن كريم سليماني, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في البيان، أن اللقاء شكل فرصة للحديث عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر واتحاد اذاعات الدول العربية، اذ تربط الجزائر واتحاد اذاعات الدول العربية علاقات تعاون قوية من خلال مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والبث، ومركز التبادل العربي للأخبار والبرامج المتواجد بالجزائر، وهي مؤسسات فاعلة في مختلف اللجان التقنية والهندسية والتنفيذية، التابعة للاتحاد.

وحسب ذات المصدر، فإن الجزائر تحرص على تقديم الدعم الكافي لهذا المركز ومن خلاله دعم اتحاد الإذاعات العربية، نظير الجهود التي يبذلها لتنسيق وتعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك.

وأوضح بيان الوزارة، أن المؤسسات الإعلامية تستفيد من حقوق البث الجماعي لمختلف البطولات والتظاهرات الرياضية الكبرى والعالمية، وكذا القمم العربية وتغطية فعاليات موسم الحج التي يقتنيها الاتحاد باسم أعضائه.

ويساهم الاتحاد، حسب ذات البيان، في نقل صورة الجزائر والتعريف بها للخارج، من خلال تغطية كل الأحداث الكبرى التي تقام في الجزائر.

وذلك على غرار القمة العربية التي عقدت بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022، وكذا القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فيفري إلى 02 مارس 2024، بالإضافة إلى عدة تظاهرات رياضية أخرى.

للإشارة، تشارك الجزائر وبشكل فعال، في كل النشاطات السنوية التي يقوم بها اتحاد اذاعات الدول العربية، كمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي ومؤتمر الإعلام العربي.