لعقاب يعزي في وفاة الصحفي زهير مهداوي

تقدم وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الأحد، بأخلص عبارات التعازي في وفاة الصحفي و مدير نشر يومية “لكسبراس” زهير مهداوي.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب. نبأ وفاة الصحفي ومدير نشر يومية “لكسبراس” الناطقة بالفرنسية، زهير مهداوي. الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 54 سنة”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة ولكافة أسرة جريدة “لكسبراس”. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان الفقيد قد اشتغل في عدة جرائد وطنية ليتولى بعدها مسؤولية إدارة جريدة “لكسبراس”.