لعقاب يلتقي مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة

اجتمع، مساء اليوم الأحد، وزير الاتصال محمد لعقاب بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة بمقر الوزارة، وبحضور إطارات الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فبعد استماعه للانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية، أكد وزير الاتصال، أن التوجه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى انشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير ضروريا وعاجلا.

وشكل اللقاء فرصة لمسؤولي هذه القنوات الإعلامية لعرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع، حيث أوضح وزير الاتصالمحمد لعقاب أن وزارة الاتصال ماضية في دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في اطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر.

وأضاف ذات البيان، أن ممثلو القنوات التلفزيونية من جهتهم، عبرو عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص وزير الاتصال على تكريس ثقافة التشاور والإنفتاح على مختلف الأفكار والتطلعات.

في ختام الاجتماع، دعا وزير الاتصال كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية الى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة.